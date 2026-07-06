Дачникам назвали способы законно снизить платежи за ЖКХ

Дачники в Волгограде, как и во всей России, могут законно снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги.
Способами экономии поделился эксперт Максим Лазовский. Речь идет об инженерных системах, которые находятся в распоряжении собственника участка. Можно установить многотарифный счетчик на электроэнергию, перейти на светодиодное освещение и отказаться от старой техники. Садоводам стоит рассмотреть собственную скважину, капельный полив, сбор дождевой воды и мульчирование почвы.
Для домов с электрическим отоплением действует сезонный коэффициент и более выгодные диапазоны тарифов. Дачники также могут рассчитывать на льготные сельские тарифы.
«Первоначальные вложения окупаются за несколько сезонов», — цитирует эксперта life.ru.
Пенсионеры вправе не платить налог на имущество на один жилой дом, один земельный участок и хозпостройки площадью не более 50 квадратных метров — если объектов несколько, льгота действует только на один из них.
Пожилые люди также могут оформить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы превышают определенный процент от дохода — показатель зависит от региона. В СНТ стоит уточнить, действуют ли льготы по членским взносам для пенсионеров.
Ранее сообщалось, что волгоградцы могут уйти на больничный на целый год.