В Белгородской области запретили ночью передвигаться на мототранспорте

Как сообщал «Ъ», специалисты отмечали, что шум от мотоциклов и других видов мототранспорта мешает силам ПВО выявлять БПЛА и отражать их атаки. В первый день после введения ограничений у владельцев в Крыму забрали на штрафстоянку 59 мототранспортных средств.