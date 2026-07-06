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В Белгородской области запретили ночью передвигаться на мототранспорте

На территории Белгородской области с 6 июля ограничили передвижение на трициклах, квадрициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах и мотоциклах в период с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление было подписано врио губернатора Александром Шуваевым и опубликовано на сайте облправительства.

Источник: Коммерсантъ

На территории Белгородской области с 6 июля ограничили передвижение на трициклах, квадрициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах и мотоциклах в период с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление было подписано врио губернатора Александром Шуваевым и опубликовано на сайте облправительства.

Причины введения таких мер в тексте документа не раскрываются. Контроль за исполнением постановления возложен на врио замгубернатора Евгения Воробьева.

В конце июня аналогичные ограничения были введены в Севастополе и в Крыму. Там меры также распространяются на периоды воздушных тревог. Власти Крыма, в частности, объясняли, что ограничения необходимы для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Как сообщал «Ъ», специалисты отмечали, что шум от мотоциклов и других видов мототранспорта мешает силам ПВО выявлять БПЛА и отражать их атаки. В первый день после введения ограничений у владельцев в Крыму забрали на штрафстоянку 59 мототранспортных средств.

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