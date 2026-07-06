В Госдуме разъяснили закон об авторизации пользователей сайтов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россияне, зарегистрировавшиеся на сайтах через иностранные почтовые сервисы, смогут пользоваться ими и дальше — новые требования к авторизации касаются только разработчиков, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Все, что уже работает и раньше работало, не будет отключаться, продолжит работать и дальше. Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, тем не менее можно будет работать», — сказал Боярский журналистам.
Он отметил, что введена ответственность для тех ресурсов, которые, например, позволяют внутри своих технических решений зарегистрироваться через иностранный почтовый сервис.
«Мы просто подталкиваем разработчиков наших сервисов к тому, чтобы они такую возможность исключили в авторизации через иностранный электронный адрес», — добавил глава думского комитета.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий и за отказ проводить авторизацию пользователей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, владельцы сайтов, информационных систем и приложений, использующих рекомендательные технологии (например, подборку постов, видео или товаров), обязаны информировать об этом пользователей и размещать правила их применения. Штраф за нарушение для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы выше.
Также закон обязывает владельцев интернет-ресурсов проводить авторизацию пользователей (например, через аккаунт или номер телефона), если доступ к информации предоставляется только после этого. За неисполнение этой обязанности предусмотрены аналогичные штрафы.
Отдельная норма касается операторов связи, которые не выполняют требования по установке оборудования для нужд оперативно-розыскной деятельности или раскрывают тактику проведения таких мероприятий. Юридическим лицам за это грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. При этом ответственность для индивидуальных предпринимателей по этой статье исключается, а минимальный штраф для юрлиц увеличивается с 1 до 10 миллионов рублей.