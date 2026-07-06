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Средняя зарплата в банковской сфере Ростова-на-Дону достигла 132 тыс. руб

По этому параметру Ростов-на-Дону занял 48-е место в рейтинге российских городов по отраслевым зарплатам, подготовленном «РИА Новости».

В Ростове‑на‑Дону по итогам I квартала 2026 года лидером по зарплатам стала сфера банков и финансовых услуг: средняя номинальная зарплата здесь достигла 132 тыс. руб. в месяц — это заметно выше среднегородского показателя в 96 тыс. руб. В рейтинге российских городов по отраслевым зарплатам от «РИА Новости» Ростов занял 48‑ю строчку.

Для сравнения: год назад самые высокие заработки в городе фиксировали в строительстве — на уровне 107 тыс. руб., а сам Ростов располагался на 43‑м месте рейтинга.

В Таганроге в 2026 году больше всего платят в сфере профессиональной и научной деятельности: номинальная зарплата составила 109 тыс. руб. при среднегородском уровне в 83 тыс. руб. По этому показателю город оказался на 73‑й позиции рейтинга.

Данные основаны на официальной статистике — учтены средние зарплаты сотрудников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) с численностью от трёх человек.