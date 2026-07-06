Средняя зарплата в банковской сфере Ростова-на-Дону достигла 132 тыс. руб

В Ростове‑на‑Дону по итогам I квартала 2026 года лидером по зарплатам стала сфера банков и финансовых услуг: средняя номинальная зарплата здесь достигла 132 тыс. руб. в месяц — это заметно выше среднегородского показателя в 96 тыс. руб. В рейтинге российских городов по отраслевым зарплатам от «РИА Новости» Ростов занял 48‑ю строчку.