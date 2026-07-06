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85 стобалльников: в Челябинске подвели первые итоги ЕГЭ

В Челябинске 85 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске подвели первые итоги Единого государственного экзамена. По словам вице-мэра по социальному развитию Сергея Авдеева, 85 выпускников получили максимальные 100 баллов.

Также в городе зафиксировано шесть двухсотбалльников. Среди них — выпускники гимназий № 80 и № 11, а также лицеев № 31 и № 35, уточнил Сергей Авдеев.

Тем временем в Челябинске стартовала вторая волна приема заявлений в первые классы. Завтра с 9:00 утра родители могут подать документы на зачисление детей в школы не по месту регистрации.