В Приволжском районе отремонтировали подъезд к селу Кашпир

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 км дорог регионального и местного значения.