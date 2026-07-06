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Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026

Кравцов: общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило почти 10 тыс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило уже почти 10 тысяч, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«На сегодняшний день 8 759 человек получили 100 и более баллов на ЕГЭ. Общее число стобалльных результатов составило 9 777», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что российские школьники на государственной итоговой аттестации в 2026 году продемонстрировали беспрецедентное количество стобалльных результатов.

В ведомстве напомнили, что впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появилась выпускница, которая набрала 500 баллов: Екатерина Малкова из московской школы № 1409 получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии.

Более того, почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобалльников.