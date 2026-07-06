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Троллейбусы № 8 остановились из-за обрыва провода в Нижнем Новгороде

Движение восстановят после завершения ремонта контактной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде временно прекращено движение троллейбусов маршрута № 8 из-за обрыва контактного провода на улице Ужгородской. Ограничения будут действовать до окончания восстановительных работ. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Специалисты уже приступили к устранению неисправности. После завершения ремонта и восстановления электроснабжения контактной сети троллейбусы вновь выйдут на маршрут в обычном режиме.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать временные изменения при планировании поездок и выбирать альтернативные способы передвижения, пока движение по маршруту № 8 остается закрытым.