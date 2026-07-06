Троллейбусы № 8 остановились из-за обрыва провода в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно прекращено движение троллейбусов маршрута № 8 из-за обрыва контактного провода на улице Ужгородской. Ограничения будут действовать до окончания восстановительных работ. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.