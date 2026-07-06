Дом купца Аносова в Тамбове не смогли продать за 1 рубль

Согласно документации, земельный участок площадью 582 кв. м под домом подлежал аренде до 31 декабря 2030 года с ежегодной платой 1 ₽ Предполагалось, что инвестор до 28 апреля 2027 года подготовит и согласует научно-проектную документацию для реставрации и приспособления здания, пройдет госэкспертизу, получит одобрение органа охраны ОКН, выполнит все восстановительные работы и разместит на объекте информационную надпись. По оценке регионального департамента охраны ОКН, для реставрации строения требовалось около 40 млн руб.