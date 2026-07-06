Здоровая среда и медицинская помощь: как держать под контролем аллергию

Аллергия — это не просто сезонный насморк или сыпь на коже. По данным Всемирной организации здравоохранения, с различными формами аллергии сталкивается около 40% населения планеты. И распространенность таких заболеваний продолжает неуклонно расти. В основе любого типа аллергии лежит неадекватная реакция иммунной системы на вещества, которые для большинства людей являются безвредными: пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных, пищевые продукты. Она запускает каскад воспалительных процессов, приводящих к таким проявлениям, как ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит и даже жизнеугрожающая анафилаксия.