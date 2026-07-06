В Воронежскую область с начала года поступили 30 новых автобусов

Воронежская область с начала года приобрела 30 новых автобусов, 20 из них уже вышли на маршруты, сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Развитие общественного транспорта ведется в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Все машины оснащены накопительными площадками и соответствуют современным требованиям к перевозке пассажиров. Часть автобусов уже начала работать на маршрутах № 51 и 95, остальные 10 единиц техники в ближайшее время будут распределены по своим линиям.
Автобусы приобрели в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг РФ. Меры федеральной поддержки позволяют региональным компаниям-перевозчикам на выгодных условиях приобретать экологичные и комфортабельные транспортные средства со скидкой. Напомним, в прошлом году за счет федеральной поддержки область получила 452 автобуса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.