В Воронежскую область с начала года поступили 30 новых автобусов

Воронежская область с начала года приобрела 30 новых автобусов, 20 из них уже вышли на маршруты, сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Развитие общественного транспорта ведется в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».