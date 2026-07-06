Пахарь из Емельяновского округа победил в краевом конкурсе

Победителем в номинации «Пахарь. Профессионал» стал Сергей Межаев, тракторист-машинист из Емельяновского округа. Второе место занял Геннадий Скок из Назаровского округа, третье — Денис Горев из Идринско-Краснотуранского округа. Среди молодых профессионалов лучшим стал студент Красноярского государственного аграрного университета Егор Цыглимов. В номинации юных профессионалов победили школьники из Балахтинской средней школы № 2 Илья Куклин и Илья Муравьев.