Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пахарь из Емельяновского округа победил в краевом конкурсе

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Пахарь 2026».

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Пахарь 2026». Соревнования прошли на полях Назаровского аграрного техникума имени А. Ф. Вепрева.

Участники соревновались в трех номинациях. Среди них были трактористы-машинисты, студенты аграрных учебных заведений и школьники. Конкурсанты показывали знание теории и навыки обработки почвы. Профессионалы и студенты также состязались в фигурном вождении.

Победителем в номинации «Пахарь. Профессионал» стал Сергей Межаев, тракторист-машинист из Емельяновского округа. Второе место занял Геннадий Скок из Назаровского округа, третье — Денис Горев из Идринско-Краснотуранского округа. Среди молодых профессионалов лучшим стал студент Красноярского государственного аграрного университета Егор Цыглимов. В номинации юных профессионалов победили школьники из Балахтинской средней школы № 2 Илья Куклин и Илья Муравьев.

Сергей Межаев представит Красноярский край на Открытом чемпионате России по пахоте, который пройдет 14−16 августа в Ставропольском крае.