Пахарь из Емельяновского округа победил в краевом конкурсе

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Пахарь 2026». Соревнования прошли на полях Назаровского аграрного техникума имени А. Ф. Вепрева.
Участники соревновались в трех номинациях. Среди них были трактористы-машинисты, студенты аграрных учебных заведений и школьники. Конкурсанты показывали знание теории и навыки обработки почвы. Профессионалы и студенты также состязались в фигурном вождении.
Победителем в номинации «Пахарь. Профессионал» стал Сергей Межаев, тракторист-машинист из Емельяновского округа. Второе место занял Геннадий Скок из Назаровского округа, третье — Денис Горев из Идринско-Краснотуранского округа. Среди молодых профессионалов лучшим стал студент Красноярского государственного аграрного университета Егор Цыглимов. В номинации юных профессионалов победили школьники из Балахтинской средней школы № 2 Илья Куклин и Илья Муравьев.
Сергей Межаев представит Красноярский край на Открытом чемпионате России по пахоте, который пройдет 14−16 августа в Ставропольском крае.