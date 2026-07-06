В Большом Болдине отремонтировали два тротуара по проекту «Вам решать!»

«Новый тротуар призван решать главную задачу — безопасности наших детей. Наконец‑то, они могут спокойно и безопасно передвигаться в школу и из школы домой. Структура тротуара позволяет беспрепятственно разойтись двум встречным пешеходам с колясками. Ходите с удовольствием, берегите то, что создано для вас, и передайте детям: эта дорога — ваша! Пусть каждый шаг по новому асфальту дарит вам только положительные эмоции!» — отметила Алла Морозова.