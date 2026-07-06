В Большом Болдине отремонтировали два тротуара по проекту «Вам решать!»

В Большом Болдине по инициативе жителей отремонтировали два тротуара, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Пешеходная дорожка, связывающая центр с микрорайоном Восточный, обновлена в рамках губернаторского проекта «Вам решать!», а капитальный ремонт тротуара на улице Школьной выполнен благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Финансирование проекта «Вам решать!» превысило 2,8 млн руб.: средства областного и местного бюджетов дополнили 30 тыс. руб., внесённых жителями. В результате отремонтировано 242 метра асфальтового покрытия; подрядчик завершил работы за два месяца. Глава Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова отметила совместный вклад жителей и администрации в благоустройство и инициировала посадку цветов вдоль обновлённого тротуара. Она лично подарила инициативной группе саженцы роз и высадила первый кустарник, дав начало цветнику и аллее вдоль дорожки.
Ещё один новый тротуар длиной 517 метров появился в Большом Болдине в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект обеспечил удобную и безопасную пешеходную зону; общий объём финансирования составил более 3,1 млн руб., из которых свыше 1,3 млн руб. выделено из призового фонда муниципалитета по итогам смотра‑конкурса на лучшее благоустройство.
«Новый тротуар призван решать главную задачу — безопасности наших детей. Наконец‑то, они могут спокойно и безопасно передвигаться в школу и из школы домой. Структура тротуара позволяет беспрепятственно разойтись двум встречным пешеходам с колясками. Ходите с удовольствием, берегите то, что создано для вас, и передайте детям: эта дорога — ваша! Пусть каждый шаг по новому асфальту дарит вам только положительные эмоции!» — отметила Алла Морозова.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно‑коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта. В состав нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин призвал нижегородцев участвовать в программе «Вам решать!».