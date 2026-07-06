В Ростове не смогли найти подрядчика для капремонта школы за почти 27 млн рублей

Стоимость контракта оценили в 26,8 млн руб. Согласно ему, до 15 августа 2026 года подрядчик должен демонтировать и вывезти асфальтовое и щебеночное покрытия, благоустроить дорожки, площадки, проезды, тротуары, поребрики, подготовить почву для газона и установить площадку для твердых бытовых отходов.