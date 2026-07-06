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Семь рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июля

Три рейса на вылет и четыре на прилет задерживают в нижегородском аэропорту имени Чкалова 6 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Три рейса на вылет и четыре на прилет задерживают в нижегородском аэропорту имени Чкалова 6 июля. Информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.

Напомним, в районе 2:30 в аэропорту ввели временные ограничения — рейсы обслуживают по согласованию с ответственными органами. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Известно, что самолет в Санкт-Петербург отправится в путь в 15:45 вместо 13:15. Рейс Нижний Новгород — Минеральные воды перенесли с 15:40 на 21:25, а Нижний Новгород — Екатеринбург — с 19:35 на 22:25.

С опозданием в столицу ПФО сегодня прибудут авиалайнеры из Антальи, Калининграда, Самары и Минеральных Вод. Пассажирам и встречающим их в аэропорту рекомендуется следить за обновлением информации на онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля.

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