Дело возбуждено после конфликта водителя и полицейского на заправке в Приангарье

В Иркутской области из-за инцидента на автозаправке в поселке Усть-Ордынский возбуждено уголовное дело. Конфликт начался с того, что мужчина на Audi Q7 попытался проигнорировать других автомобилистов и заправиться вне длинной очереди, что вызвало возмущение водителей и громкий скандал. В дело вмешался сотрудник полиции: дебошир угрожал и ему. Силовику пришлось даже достать табельное оружие. Позже скандалиста объявили в розыск и задержали, он принес свои извинения.