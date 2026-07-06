Калининградцы сдали более 300 автопокрышек для переработки

В минприроды отметили, что шины запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов и оставлять на контейнерных площадках: «Автомобильные шины являются отходами IV класса опасности и не относятся к ТКО. Региональный оператор не имеет права их вывозить и утилизировать».