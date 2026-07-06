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Калининградцы сдали более 300 автопокрышек для переработки

Акция по бесплатному приёму шин проводилась в июне.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области по итогам акции «Экоиюнь» собрали свыше 300 автомобильных шин. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает региональное минприроды.

Акция по бесплатному приёму автопокрышек у жителей области проводилась 20 июня. От одного человека принимали не более четырёх шин.

«300 шин, сданных жителями на безвозмездной основе, не окажутся на свалке, а превратятся в полезные ресурсы», — отметили в ведомстве.

В минприроды отметили, что шины запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов и оставлять на контейнерных площадках: «Автомобильные шины являются отходами IV класса опасности и не относятся к ТКО. Региональный оператор не имеет права их вывозить и утилизировать».

В Калининграде из более чем 500 предприятий автосервиса менее 200 заключают договоры на утилизацию автопокрышек.

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