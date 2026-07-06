Синоптики предупреждают о шторме в Калининградской области в среду, высота волн в Балтике достигнет 5 метров

Калининградскую область настигнет шторм. Его пик, по прогнозам синоптиков, придется на утренние часы среды, 8 июля.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», порывы северо-западного ветра на побережье могут достигать от 24−26 м/с до 27−30 м/с и выше. Высота волн в Балтике может достигать 4−5 метров.
Ожидается, что центр циклона пройдет около северного побережья (Зеленоградск — Куршская коса).
В Калининграде и на западе области — ветер 20−24 м/с. Возможно падение деревьев и веток.
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