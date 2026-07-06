Ветеринар рассказал о способности собак узнавать о болезни хозяина

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Собаки могут улавливать изменения в здоровье хозяина, такие как снижение уровня сахара или начало онкологии, благодаря своему чрезвычайно чувствительному обонянию, рассказала ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.
«Организм человека при болезни меняет химический состав запахов, особенно пота. Собаки способны почувствовать даже очень слабые изменения благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию. Например, снижение сахара в крови или начало онкологических процессов», — сказала Фроленко в беседе с «Газетой.Ru».
По словам ветеринара, питомцы также замечают изменения в дыхании, движениях и мимике человека. Если хозяину больно, он начинает иначе двигаться, напрягаться, менять позу и голос — тогда собака реагирует не на саму болезнь, а на комплекс этих перемен, пояснила Фроленко.
Кроме того, специалист отметила, что больное место обычно теплее остальных частей тела, и собака инстинктивно ложится на него. В зависимости от состояния хозяина питомец может постоянно находиться рядом, охранять его или, наоборот, отходить, если человек в плохом настроении, чтобы не быть дополнительным раздражителем, заключила Фроленко.