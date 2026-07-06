Ветеринар рассказал о способности собак узнавать о болезни хозяина

Кроме того, специалист отметила, что больное место обычно теплее остальных частей тела, и собака инстинктивно ложится на него. В зависимости от состояния хозяина питомец может постоянно находиться рядом, охранять его или, наоборот, отходить, если человек в плохом настроении, чтобы не быть дополнительным раздражителем, заключила Фроленко.