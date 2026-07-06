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200 кг рентгеновских снимков сдали жители Пермского края в переработку

В снимках содержится серебро, которое после переработки используют в промышленности.

Жители Пермского края сдали на переработку больше 200 кг рентгеновских снимков, сообщает региональный оператор ПРО ТКО.

«Их запрещено увозить на полигоны, так как серебро, содержащееся в плёнке, может быть извлечено и использовано повторно», — пояснили в организации.

Полученное после переработки снимков серебро используют в медицинских изделиях, для производства электротехники и электроники, а также в химической промышленности и даже в ювелирном деле.

Из каждого снимка можно получить от 1 грамма серебра.

«Рентгеновские снимки относятся к медицинским отходам класса “Г”. Учреждения здравоохранения самостоятельно заключают договоры на их утилизацию», — пояснил регоператор.

Но чаще всего людям выдают снимки на руки. А вот как их правильно утилизировать, знают не все. Чтобы ценный ресурс не попадал в мусорки, решили организовать их приём в экопункте регоператора. Он работает ежедневно, без выходных с 10:00 до 20:00 по адресу г. Пермь, ш. Космонавтов, 162 Б (парковка у ТРЦ «Планета» со стороны ост. Дениса Давыдова).