200 кг рентгеновских снимков сдали жители Пермского края в переработку

Но чаще всего людям выдают снимки на руки. А вот как их правильно утилизировать, знают не все. Чтобы ценный ресурс не попадал в мусорки, решили организовать их приём в экопункте регоператора. Он работает ежедневно, без выходных с 10:00 до 20:00 по адресу г. Пермь, ш. Космонавтов, 162 Б (парковка у ТРЦ «Планета» со стороны ост. Дениса Давыдова).