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Россия представит МАГАТЭ факты атак Киева на ЗАЭС и Энергодар

Лихачев: Россия представит Гросси факты атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Российская делегация в Калининграде на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси представит факты военных и психологических атак Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара все сложнее и сложнее, кроме обстрелов, ведущихся ВСУ, надо добавить еще и психологические атаки, сказал Лихачев журналистам.

«Летающие по ночам дроны, которые “убеждают” людей уехать вглубь России, все бросить и уехать. При этом простреливаются дороги, минируются дороги. Идет такая полномасштабная психологическая атака, кроме атаки военной. И, конечно, мы будем на фактах все это демонстрировать Гросси, потому что, исходя из его пяти принципов (безопасности атомной энергетики — ред.), принцип спокойствия персонала является ключевым», — отметил Лихачев.

Переговоры РФ-МАГАТЭ пройдут в Калининграде 10 июля.

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