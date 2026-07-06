В Воронеже самые высокие зарплаты получают айтишники

Отметим, что среди других городов Центрального Черноземья Воронеж уступил место только Белгороду, который на 31 строчке. Там специалисты сферы «IT и связь» получают 154 тысячи рублей при среднегородской зарплате 87 тысяч рублей. 49 место занимает Липецк где в сфере «Обрабатывающие производства» платят 131 тысячу рублей при среднегородской зарплате в 98 тысяч рублей.