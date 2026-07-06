В Воронеже самые высокие зарплаты получают айтишники, средняя номинальная заработная плата в этой отрасли составляет 151 тысяч рублей в месяц. Данными поделились эксперты РИА Новости.
Согласно исследованию, Воронеж занял 35-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. При этом средняя номинальная зарплата в столице Черноземья составляет 92 тысячи рублей в месяц.
Отметим, что среди других городов Центрального Черноземья Воронеж уступил место только Белгороду, который на 31 строчке. Там специалисты сферы «IT и связь» получают 154 тысячи рублей при среднегородской зарплате 87 тысяч рублей. 49 место занимает Липецк где в сфере «Обрабатывающие производства» платят 131 тысячу рублей при среднегородской зарплате в 98 тысяч рублей.
На 87 месте Тамбов. Там айтишникам сулят 98 тысяч рублей при среднегородской — в 74 тысячи рублей. 93-е место занимает Курск, где энергетик может получать в районе 85 тысяч рублей при среднегородской зарплате 77 тысяч.
Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. Наиболее высокие зарплаты в этих городах получают работники добывающей отрасли (528 тысяч рублей), банковского сектора (398 тысяч рублей) и сферы информационных технологий (368 тысяч рублей) соответственно. Замыкают список Владикавказ, Магас и Элиста.
Отметим, что эксперты оценивали оплату труда сотрудников крупных и средних организаций без учета субъектов малого предпринимательства.