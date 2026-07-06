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Средняя зарплата в банковской сфере в Ростове составила 132 тысячи рублей

Стало известно, в какой сфере платят самые большие зарплаты в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Самые большие зарплаты в Ростове-на-Дону получают специалисты, работающие в сфере банковских и финансовых услуг. Речь идет об отрасли с наивысшей оплатой труда в регионе, сообщает сайт агентства РИА Новости.

Средняя номинальная зарплата в банковских и финансовых услугах в Ростове — 132 тысячи рублей в месяц, при средней номинальной оплате труда в целом в 96 тысяч рублей.

По уровню зарплат среди самых высокооплачеваемых направлений Ростовская область находится на 48 месте в стране.

Еще больше работники сферы банковских и финансовых услуг получают в Костроме (156 тысяч рбулей), Симферополе, Благовещенске, Казани, Якутске, Хабаровске, Калининграде, Владивостоке и в Москве (398 тысяч рублей).

При этом самые высокие зарплаты в стране получают представители добывающей отрасли в Южно-Сахалинске (528 тысяч рублей, первое место в рейтинге), московские финансисты (398 тысячи рублей, второе место в рейтинге), а также специалисты IT и связи в Красногорске (368 тысяч рублей, третье место в рейтинге).

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