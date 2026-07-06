Средняя зарплата в банковской сфере в Ростове составила 132 тысячи рублей

При этом самые высокие зарплаты в стране получают представители добывающей отрасли в Южно-Сахалинске (528 тысяч рублей, первое место в рейтинге), московские финансисты (398 тысячи рублей, второе место в рейтинге), а также специалисты IT и связи в Красногорске (368 тысяч рублей, третье место в рейтинге).