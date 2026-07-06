Итоги конференции красноярского отделения партии «Единая Россия» прокомментировали политологи

На федеральном съезде партии «Единая Россия» был выдвинут список кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы, а региональная конференция в Красноярске стала местом, где партия озвучила фамилии кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания края. Как сообщают в партии, на федеральном уровне «Единую Россию» представят действующие депутаты Госдумы Наталья Каптелинина, Сергей Еремин, Александр Дроздов, Герой России Олег Ликонцев, директор по взаимодействию с органами власти и работодателей СФО Российского Союза промышленников и предпринимателей Андрей Грачев. Для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания края и депутатов окружных советов кандидатов партия выдвинула в рамках конференции краевого отделения. Всего в команде «Единой России» 139 кандидатов: 26 кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам; 110 кандидатов по 22 региональным группам. Тройку регионального списка возглавили губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин. В партийной команде участники СВО, опытные политики, молодежь, представители различных отраслей, общественники и волонтеры. По мнению политолога, президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Красноярский край на текущих выборах является одним из показательных регионов, где «Единая Россия» выстраивает кампанию не как формальный партийный список, а как большую управленческую коалицию вокруг поддержки президентского курса. Первая тройка выглядит предельно логично: Михаил Котюков, Алексей Додатко, Сергей Верещагин. Котюков — губернатор, который за последние годы выстроил прямые и рабочие контакты с федеральным центром. Для такого сложного региона, как Красноярский край, это ключевой фактор. Здесь невозможно решать задачи только региональными ресурсами: инфраструктура, Арктика, промышленность, экология, северные территории, крупные федеральные проекты — всё требует постоянной связи с Москвой. То, что лично Котюков в списке, — сигнал управляемости, доступа к федеральным возможностям и персональной ответственности за результат. Додатко — это про устойчивость политической системы края. Он пять лет управлял Заксобранием без внутренних кризисов, без крупных скандалов внутри «Единой России» и без разрушительных конфликтов с другими парламентскими партиями. В нынешних условиях это важный политический капитал. Когда региону нужна не турбулентность, а предсказуемость, фигура спикера становится не технической, а системообразующей. Верещагин — это городская и хозяйственная повестка. Бывший председатель правительства края, сегодня глава Красноярска, он закрывает в этой конфигурации главный городской контур. Присутствие Верещагина в тройке означает, что партия делает ставку не только на административную вертикаль, но и на повседневные запросы жителей большого города. Но важнее другое. «Единая Россия» в крае не просто сохраняет старую команду, а заметно усиливает ее новыми персоналиями. На федеральный уровень идет герой РФ Олег Ликонцев — представитель той самой новой волны участников СВО, которую ранее Путин обозначил как важный кадровый резерв для страны. Это не декоративное включение, а попытка встроить людей с фронтовым опытом в реальную политическую работу. Андрей Грачев — фигура уже другого типа. Это промышленная компетенция, связка с «Норникелем», Союзом промышленников, северной и арктической повесткой. Для Красноярского края, где промышленность остается основой экономики и социальной стабильности, такой кандидат усиливает именно содержательную часть кампании. В Законодательное Собрание заходят Сергей Пономаренко, Борис Мельниченко, Ирина Иванова. Это тоже важный сигнал. Пономаренко — один из самых опытных представителей региональной управленческой команды. Мельниченко пришел из КПРФ, что показывает способность «ЕР» втягивать в свою орбиту сильных игроков с реальной территориальной базой. Иванова — одна из самых медийных и узнаваемых депутатов нынешнего созыва, ранее представлявшая «Зеленых». Ее переход показывает, что партия власти забирает не только административный, но и публичный ресурс. При этом сохраняется и преемственность. Сергей Еремин и Александр Дроздов идут на второй срок в Госдуму. То есть партия не обнуляет прежнюю конструкцию, а достраивает ее. В итоге красноярская конфигурация «ЕР» выглядит как ставка на консолидацию. Это не список одного лидера и не набор случайных фамилий. Это попытка собрать под кампанию-2026 всех ключевых носителей влияния в регионе. Главная рамка кампании здесь очевидна — поддержка президента Путина и выполнение федерального курса на территории. Но региональный смысл шире. Красноярский край должен показать, что партия власти способна не только удерживать позиции, но и обновлять команду без потери управляемости, — отметил Гращенков.