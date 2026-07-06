Двух скрывавшихся с 2018 года преступников задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники отдела розыска ГУФСИН совместно с полицейскими задержали мужчину и женщину, которые с 2018 года находились в федеральном розыске по линии других территориальных органов ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.