На Дону для аграриев запасли 103 тысячи тонн бензина

В то же время на Дону были выявлены факты реализации топлива в больших объемах «спекулянтам». Из незаконного оборота правоохранители изъяли 38 т топлива, кустарное оборудование и топливную тару. Кроме того, наряды ДПС контролируют перевозку ГСМ: уже пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.