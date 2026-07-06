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Воронеж занял 35-е место в рейтинге зарплат из 100 крупных городов России

Лидер по доходам в столице Черноземья — сфера IT и связи со средним заработком 151 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Воронеж на 35-й строчке в списке 100 крупнейших городов России по уровню отраслевых доходов, согласно свежему исследованию «РИА Рейтинг», основанному на данных Росстата за I квартал 2026 года. Столица Черноземья демонстрирует заметный разрыв между средним заработком по городу и доходами в самых перспективных секторах экономики: если среднестатистическая номинальная зарплата здесь составляет 92 тысячи рублей, то специалисты сферы IT и связи получают в среднем 151 тысячу.

В масштабах страны информационные технологии и связь уверенно удерживают статус самой высокооплачиваемой отрасли, лидируя по уровню зарплат в 18 российских мегаполисах. Конкуренцию им составляют банковский и финансовый сектор, ставший наиболее прибыльным в 17 городах, а также профессиональная и научная деятельность, доминирующая в 15 центрах. В целом, средний уровень зарплат в «топовых» индустриях по сотне крупнейших городов составил 151 тысячу рублей.

Верхние строчки заняли Южно-Сахалинск (528 тысяч рублей в добывающей отрасли), Москва (398 тысяч в финансах) и Красногорск (368 тысяч в IT).

В то же время замыкают список города с наиболее скромными показателями в топовых для них отраслях — Владикавказ, Элиста и Магас, где доходы специалистов в энергетике и на госслужбе варьируются от 69 до 74 тысяч рублей.

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