Переполненный полигон отходов хотят закрыть в Липецкой области через суд

Истец указал, что договор аренды объекта был заключен между его правопредшественником и ответчиком. По данным ЛОКК, за время эксплуатации на полигоне разместили более 180 тыс. т отходов, что более чем вдвое превышает проектную вместимость. По мнению заявителя, «в результате сверхнормативной нагрузки проектная мощность полигона полностью исчерпана, его дальнейшая эксплуатация невозможна, а возвращенный истцу объект требует проведения дорогостоящих мероприятий по восстановлению нарушенных земель».