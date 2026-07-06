Челентано, Кутуньо, Бочелли: группа «Кватро» исполнит культовые итальянские хиты в Светлогорске

В этот вечер прозвучат знаменитые композиции на языке оригинала в исполнении вокального квартета. Концерт объединит классику, неаполитанские песни и популярную эстраду. В программу вошли ария Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини, Caruso Лучо Даллы, O sole mio, Con te partirò и Love in Portofino из репертуара Андреа Бочелли, а также хиты Тото Кутуньо и Адриано Челентано — L'Italiano, Soli и Amore no.