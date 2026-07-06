В корпусе Апраксина двора в Петербурге откроют торговые зоны и мини-отель

Торговые помещения и мини-отель создадут в корпусе № 5 архитектурного комплекса Апраксин двор после реставрации, сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Реализация проекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры, номерного фонда и точек притяжения в Северной столице, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На объекте уже выполнены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов, устройству перекрытий и лестниц. Сейчас там ремонтируют кровлю, восстанавливают кирпичную кладку и реставрируют штукатурки на фасадах. Еще там раскрыли заложенные ранее исторические окна.
Реставрация осуществляется с бережным сохранением подлинных элементов. По окончании работ, согласно планировочным решениям, в подвале, на первом и втором этажах будут располагаться складские и торговые помещения, а на третьем и четвертом — номера мини-отеля.
Кроме того, параллельно продолжается восстановление и приспособление корпусов № 37 и 38 под торговый комплекс. Всего на территории Апраксина двора расположено 68 зданий, из которых 51 — объекты культурного наследия.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.