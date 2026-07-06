Алексей Беспрозванных наградил орденом Калининград

Губернатор Алексей Беспрозванных вручил награду Калининграду — в рамках торжественного мероприятия в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Прошло награждение Калининграда за особые заслуги в становлении региона орденом “За заслуги перед Калининградской областью”. Награда была передана главе городского округа Елене Дятловой», — рассказали в правительстве.
Торжественная церемония прошла накануне в Центральном парке.
Там же глава региона вручил памятные медали к 80-летию Калининградской области 32 ветеранам становления. Все они прибыли в регион в период с апреля 1945 по декабрь 1952 и много работали на различных предприятиях.
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