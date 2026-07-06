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В Калининграде до конца года закроют движение по участку улицы Лужской

Ограничения связаны с капитальным ремонтом тротуара.

В Калининграде до конца года закроют движение по улице Лужской. Ограничения связаны с капитальным ремонтом тротуара. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать на участке Лужской от Аральской до Челюскинской. Территорию перекроют с 15 июля до 31 декабря.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО ““Инпэкс””, — отметили в городской администрации.

Ремонтом тротуара займётся ООО «Инпэкс» за 19,8 миллиона рублей. Специалистам необходимо сделать тротуар с тактильной плиткой. Также подрядчик установит освещение, расширит проезжую часть и подготовит заезды для машин. Выполнить работы должны за 220 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщали, что для обустройства тротуара на улице Лужской в Калининграде вырубят 46 деревьев. Взамен высадят 39 новых растений.

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