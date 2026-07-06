Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске работнику выплатили 178 тыс рублей после истории с письмами в Москву

В Красноярске бывший работник предприятия получил 178 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги ему должны были выплатить после сокращения, но из-за неверного адреса документы до работодателя не доходили.

В Красноярске бывший работник предприятия получил 178 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги ему должны были выплатить после сокращения, но из-за неверного адреса документы до работодателя не доходили.

По данным прокуратуры, в 2025 году машиниста фронтального погрузчика сократили. При увольнении ему выдали трудовую книжку и памятку. В ней было указано, что для получения выплат за второй и третий месяцы после увольнения документы нужно отправлять работодателю по юридическому адресу в Москву.

Мужчина все сделал по инструкции. Он дважды в установленные сроки направил заявления, справки из службы занятости и другие нужные документы по указанному адресу. Но ответа он не получил. Проверка показала, что к тому моменту юридический адрес организации уже несколько месяцев как был изменен на Красноярск. Бывших сотрудников об этом не уведомили. Из-за этого письма возвращались обратно, а работодатель говорил, что документы не получил, поэтому выплаты не перечислял.

Прокуратура пришла к выводу, что работника фактически лишили возможности вовремя получить положенные деньги после сокращения. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили. Мужчине выплатили 178 тыс. рублей. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.