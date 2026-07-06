В Красноярске работнику выплатили 178 тыс рублей после истории с письмами в Москву

Мужчина все сделал по инструкции. Он дважды в установленные сроки направил заявления, справки из службы занятости и другие нужные документы по указанному адресу. Но ответа он не получил. Проверка показала, что к тому моменту юридический адрес организации уже несколько месяцев как был изменен на Красноярск. Бывших сотрудников об этом не уведомили. Из-за этого письма возвращались обратно, а работодатель говорил, что документы не получил, поэтому выплаты не перечислял.