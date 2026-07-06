В Красноярске работнику выплатили 178 тыс рублей после истории с письмами в Москву

В Красноярске бывший работник предприятия получил 178 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги ему должны были выплатить после сокращения, но из-за неверного адреса документы до работодателя не доходили.
По данным прокуратуры, в 2025 году машиниста фронтального погрузчика сократили. При увольнении ему выдали трудовую книжку и памятку. В ней было указано, что для получения выплат за второй и третий месяцы после увольнения документы нужно отправлять работодателю по юридическому адресу в Москву.
Мужчина все сделал по инструкции. Он дважды в установленные сроки направил заявления, справки из службы занятости и другие нужные документы по указанному адресу. Но ответа он не получил. Проверка показала, что к тому моменту юридический адрес организации уже несколько месяцев как был изменен на Красноярск. Бывших сотрудников об этом не уведомили. Из-за этого письма возвращались обратно, а работодатель говорил, что документы не получил, поэтому выплаты не перечислял.
Прокуратура пришла к выводу, что работника фактически лишили возможности вовремя получить положенные деньги после сокращения. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили. Мужчине выплатили 178 тыс. рублей. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.