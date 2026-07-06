Пермский бизнесмен стал крупнейшим кредитором бывшего автодилера

Структура Сбербанка вышла из процедуры банкротства бывшего гендиректора «Уралавтоимпорта» Сергея Шаклеина — ООО «СБК Уран». 29 июня арбитражный суд Пермского края подтвердил процессуальное правопреемство над долгом перед ООО за ИП Георгием Харченко.
Согласно решению суда, ИП Георгию Харченко перешли требования в размере 303, 4 млн руб. Из них 252,1 млн руб. — сумма основного долга, 51, 2 млн руб. — неустойка.
Ранее предприниматель Георгий Харченко уже выступал покупателем требований «СБК Уран» в рамках других процедур банкротства. Так, в 2022 году он купил у ООО «СБК Уран» проблемные долги холдингов «Экс Авто» и «Добрыня».
Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Ранее в процедуре банкротства оказались юридические лица холдинга «Уралавтоимпорт», на тот момент старейшего дилера в Пермском крае. Основным кредитором группы выступал Сбербанк.