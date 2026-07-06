Пермский бизнесмен стал крупнейшим кредитором бывшего автодилера

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Ранее в процедуре банкротства оказались юридические лица холдинга «Уралавтоимпорт», на тот момент старейшего дилера в Пермском крае. Основным кредитором группы выступал Сбербанк.