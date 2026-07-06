Участниками летней научной школы в Омске стали 100 учащихся

Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ) подвел итоги работы шестой Летней естественно-научной школы, организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». К занятиям присоединились 100 школьников, сообщили в Министерстве образования Омской области.
Обучение прошли участники из Омска, Санкт-Петербурга, а также с Чукотки. За две недели школьники изучили теоретический материал и получили практические навыки в формате квестов, лабораторных практикумов и мастер-классов. Важным элементом образовательной программы стали экскурсии, посещение музеев университета, а также исследовательских лабораторий технопарка ОмГПУ.
«Основная цель нашей школы — профориентация школьников и знакомство с факультетом. На занятиях мы связали теорию с практикой, что улучшит результаты ребят в учебной деятельности и повысит интерес к научной и проектной работе», — отметила декан факультета естественно-научного образования Лариса Жарких.
Особое внимание в ходе обучения уделялось развитию практических компетенций. Ребята познакомились с современными приборами и лабораторным оборудованием, овладели основами оказания первой медицинской помощи и провели ряд экспериментов.
«У Летней школы есть еще один огромный плюс — сертификат дает абитуриенту до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении. Главное условие — успешное прохождение вступительного тестирования», — подчеркнула организатор программы Ирина Монтина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.