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Мошенники рассылают россиянам рассылки о возврате денег за отопление — МВД

Полиция предупреждает, что реальные организации подобным не занимаются.

Источник: Клопс.ru

В России мошенники могут рассылать сообщения о возврате средств за отопление. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств», — говорится в сообщении.

Ведомстве напомнили, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. «Любую информацию о перерасчётах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через “Госуслуги Дом”, — подчеркнули правоохранители.

За последнюю неделю июня — первую неделю июля жертвами телефонных и интернет-мошенников стали десять жителей Калининградской области, которые лишились 7,5 млн рублей.