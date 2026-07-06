Мошенники рассылают россиянам рассылки о возврате денег за отопление — МВД

Ведомстве напомнили, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. «Любую информацию о перерасчётах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через “Госуслуги Дом”, — подчеркнули правоохранители.