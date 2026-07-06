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За неделю калининградцы отдали мошенникам более 7,5 млн рублей

За прошедшую неделю 10 жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников. Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей. Схемы были разными, но все они строились на запугивании и обещаниях лёгкого заработка. Самую крупную сумму потеряла пенсионерка из Гвардейска. Она попалась на классическую схему с «безопасным счетом» и перевела мошенникам 2,4…

Источник: Янтарный край

За прошедшую неделю 10 жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников. Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей. Схемы были разными, но все они строились на запугивании и обещаниях лёгкого заработка.

Самую крупную сумму потеряла пенсионерка из Гвардейска. Она попалась на классическую схему с «безопасным счетом» и перевела мошенникам 2,4 млн рублей. Студентка из Гурьевска тоже поверила в историю про «безопасный счет» и лишилась 200 тыс. рублей.

Трое пожилых жителей Калининграда стали жертвами обещаний пассивного заработка на бирже, а также убеждения в необходимости «декларирования» наличных. В результате они перевели мошенникам 1,1 млн, 1 млн и 800 тыс. рублей соответственно.

Медрегистратор из Калининграда отдала 595 тыс. рублей, поверив в обвинения в попытке спонсирования вооружённых сил иностранного государства.

Студент из областного центра лишился 350 тыс. рублей при попытке купить билеты на концерт на сайте, который ему прислала ранее не знакомая девушка в ходе переписки.

Полиция напоминает: сотрудники банков и силовых ведомств никогда не звонят с требованием переводить деньги на «безопасные счета». Не верьте обещаниям лёгкого заработка на бирже. При сомнениях положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру.

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