За неделю калининградцы отдали мошенникам более 7,5 млн рублей

За прошедшую неделю 10 жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников. Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей. Схемы были разными, но все они строились на запугивании и обещаниях лёгкого заработка. Самую крупную сумму потеряла пенсионерка из Гвардейска. Она попалась на классическую схему с «безопасным счетом» и перевела мошенникам 2,4…