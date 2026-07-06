В Самаре установили знаки, запрещающие движение СИМ

Запрещающий знак выглядит как изображение человека на самокате, перечеркнутое красной полосой. Он действует в России с 1 марта 2026 года. К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Передвигаться на них по дорогам разрешено только людям старше 14 лет по правому краю дороги, где скорость движения не превышает 60 км/ч.