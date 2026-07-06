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Более 40 жителей района Татарстана подали заявки на обучение по нацпроекту

По итогам занятий эти люди получат рабочие места.

Заявки на обучение по нацпроекту «Кадры» с начала текущего года подали 43 жителя Кайбицкого района Республики Татарстан. Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.

Наибольший интерес у жителей вызвали программы, связанные с социальной сферой и современными технологиями. В лидерах — «Помощник по уходу (няня)» и «Специалист по работе с системами искусственного интеллекта». Обучение по первой программе завершили 25 человек, и каждый из них трудоустроен в отделение надомного социального обслуживания центра «Омет». Параллельно 18 слушателей продолжают осваивать компетенции в сфере искусственного интеллекта.

«Мы видим устойчивый спрос на программы, которые дают понятный и быстрый выход на работу. Важно, что обучение строится с учетом реальных потребностей работодателей, а практические модули помогают закрепить навыки. В результате люди получают не просто знания, а конкретное рабочее место», — отметила начальник отдела кадрового центра «Работа России» по Кайбицкому району Эльвира Камалеева.

Программы обучения в ходе нацпроекта «Кадры» помогают осваивать новые профессии, повышать свою конкурентоспособность и получать поддержку при трудоустройстве. Кадровый центр продолжает набор на актуальные направления, в том числе связанные с цифровыми технологиями. Подать заявку на обучение можно на портале portal.tatartrud.ru или через контакт-центр по телефону 8 (843) 222−05−57 (доб.4801−4802−4803).

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.