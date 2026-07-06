Более 40 жителей района Татарстана подали заявки на обучение по нацпроекту

Наибольший интерес у жителей вызвали программы, связанные с социальной сферой и современными технологиями. В лидерах — «Помощник по уходу (няня)» и «Специалист по работе с системами искусственного интеллекта». Обучение по первой программе завершили 25 человек, и каждый из них трудоустроен в отделение надомного социального обслуживания центра «Омет». Параллельно 18 слушателей продолжают осваивать компетенции в сфере искусственного интеллекта.