Дзержинский «Завод им. Я. М. Свердлова» отметил 110-летие

В Дзержинске отпраздновали 110-летие одного из крупнейших научно-производственных ОПК России. Глава города Михаил Клинков поделился в своих социальных сетях тем, как прошло это торжественное мероприятие:
«ФКП “Завод им. Я. М. Свердлова” отметил 110-летие. Торжества прошли в заводском Дворце культуры. Среди почетных гостей — представители Министерства промышленности и торговли РФ, АО “Технодинамика”, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Праздник начался с театрализованной постановки. Актеры Дзержинского драматического театра, воспитанники творческих коллективов ДК и заводчане представили яркие страницы славного пути нашего градообразующего предприятия. Когда на фоновом экране появились фотографии легендарных руководителей — Михаила Федоровича Сухаренко и Николая Ивановича Вавилова, — зал взорвался аплодисментами. Это лучшее доказательство глубокой благодарности заводчан к людям, которые внесли неоценимый вклад в стаговление и развитие нашего завода. Эта память — искренняя, живая и по-настоящему бесценная.
«Завод имени Свердлова — уникальный научно-производственный комплекс, крупнейший по объемам и мощностям ОПК России. Он прошел путь от царского порохового завода до флагмана оборонной промышленности России. В годы Великой Отечественной войны каждый второй снаряд и авиабомба снаряжались продукцией завода, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Но самое ценное — это люди. Несколько поколений сотрудников связали свою судьбу с предприятием. Они создали не только завод, но и внесли огромный вклад в развитие города, где сейчас живут их дети и внуки. На заводе имени Свердлова множество трудовых династий, чей общий стаж составляет сотни лет. И сегодня, в непростое для страны время, сотрудники завода своим трудом, своим мужеством и верностью профессии защищают будущее наших детей. Благодаря таким коллективам Дзержинск крепит традиции “Города трудовой доблести”».
14 сотрудников предприятия на сцене наградили ведомственными, министерскими, областными и муниципальными наградами. История предприятия неразрывно связана с судьбой города и, пожалуй, с историей почти каждой дзержинской семьи. За 110 лет на заводе принимались по-настоящему судьбоносные решения, закалялся характер города и ковалась его слава. И сегодня, в непростое для страны время, коллектив завода вновь демонстрирует пример мужества и верности Отечеству, приближая нашу общую Победу. Каждый рабочий день, каждая смена — это вклад в свободу и безопасность и нашего города, и всей России.
Я искренне благодарю вас за высокий профессионализм и преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, тепло и уют, и близкие будут рядом. Ваша сплоченность — это особая черта свердловцев, которая передается из поколения в поколение. Когда за каждым стоит надежный товарищ, а за коллективом — весь город. Мы растем и развиваемся вместе.
Вы достойно продолжаете дело своих предшественников, укрепляете производственный, интеллектуальный потенциал предприятия, успешно применяете передовые технические решения, создаёте современную, надёжную, востребованную продукцию оборонного назначения!
Желаю удачи и всего наилучшего!".