Дзержинский «Завод им. Я. М. Свердлова» отметил 110-летие

«Завод имени Свердлова — уникальный научно-производственный комплекс, крупнейший по объемам и мощностям ОПК России. Он прошел путь от царского порохового завода до флагмана оборонной промышленности России. В годы Великой Отечественной войны каждый второй снаряд и авиабомба снаряжались продукцией завода, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Но самое ценное — это люди. Несколько поколений сотрудников связали свою судьбу с предприятием. Они создали не только завод, но и внесли огромный вклад в развитие города, где сейчас живут их дети и внуки. На заводе имени Свердлова множество трудовых династий, чей общий стаж составляет сотни лет. И сегодня, в непростое для страны время, сотрудники завода своим трудом, своим мужеством и верностью профессии защищают будущее наших детей. Благодаря таким коллективам Дзержинск крепит традиции “Города трудовой доблести”».