Развожаев поручил закупить кондиционеры для детских садов Севастополя

В понедельник, 6 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил закупить кондиционеры для детских садов. Об этом глава города-героя сообщил в своем канале в мессенджере MAX.
В ряде дошкольных учреждений работают дежурные группы.
«Поступают сообщения от родителей, что детям жарко», — рассказал Развожаев.
Губернатор поручил своим подчиненным закупить напольные кондиционеры для детских садов, которым это необходимо. По его словам, такое оборудование позволит охлаждать помещения, пока дети находятся на прогулке.
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