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В Берёзовке продолжается ремонт дороги на трассе «Усолье — Сороковая»

Завершить весь комплекс дорожных работ планируется до наступления осени.

Источник: Комсомольская правда

В Берёзовке продолжаются работы по обновлению участка дороги на трассе «Усолье — Сороковая». Общая протяженность ремонта составляет около 8 километров, при этом 1,5 километра дороги будут заасфальтированы.

Подрядная организация уже завершила укладку нижнего слоя асфальта в центральной части села. Проверка качества покрытия показала, что выполненные работы соответствуют требованиям. Следующим этапом станет устройство обочин, съездов и остановочных карманов, после чего дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта. Также обсуждается размещение новых автобусных остановок, чтобы сделать их более удобными для жителей.

На подъезде к Берёзовке продолжаются работы по грейдированию дороги и отсыпке щебеночно-песчаной смесью. Сейчас готовность этого участка оценивается примерно в 30%. В некоторых местах подрядчику предстоит устранить участки с пучинистыми грунтами и повторно выровнять дорожное полотно.

Завершить весь комплекс дорожных работ планируется до наступления осени.