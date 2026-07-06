В Берёзовке продолжается ремонт дороги на трассе «Усолье — Сороковая»

Подрядная организация уже завершила укладку нижнего слоя асфальта в центральной части села. Проверка качества покрытия показала, что выполненные работы соответствуют требованиям. Следующим этапом станет устройство обочин, съездов и остановочных карманов, после чего дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта. Также обсуждается размещение новых автобусных остановок, чтобы сделать их более удобными для жителей.