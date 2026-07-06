Более 100 свадеб за один день: как в Казани отметят День семьи, любви и верности

«Семейная неделя» пройдет с 6 по 12 июля.
В Татарстане с 6 по 12 июля проходит «Семейная неделя». Она объединит серию мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. Как сообщила начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина, только в столице республики запланировано более ста событий.
Это концерты в парках и скверах, мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы детских рисунков, кинопоказы, спортивные состязания, литературные вечера, творческие мастерские. Мероприятия охватят все поколения казанцев — от молодых родителей до хранителей многовековых семейных традиций. Это прекрасный день, чтобы провести время с близкими, и хороший повод сказать родным теплые слова, напомнить, как важны в жизни любовь, взаимопонимание и поддержка.
Она добавила, что первые мероприятия стартовали еще накануне. В Центре уникального мастерства в рамках семейного фестиваля «Праздник родословной» чествовали четыре выдающиеся казанские семьи, получившие признание за вклад в развитие города и республики: Цветкович (заслуженные энергетики РТ), Латыповых (народные артисты РТ), Шмелевых (почетные строители РФ и РТ), Куликовых (почетные работники высшего образования).
Крестный ход и традиционное возложение цветов к памятнику святым Петру и Февронии.
Первым событием непосредственно Дня семьи, любви и верности в Казани 8 июля станет крестный ход и традиционное возложение цветов к памятнику святым Петру и Февронии у Кирилловской церкви на улице Чистопольской.
А на прилегающей территории будет развернута широкая площадка: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, благотворительная ярмарка, полевая кухня, игровая программа и торжественное чествование 15 многодетных семей.
Марш Мендельсона прозвучит для ста с лишним пар.
«День семьи, любви и верности традиционно считается одной из самых желанных дат для вступления в брак. Напомню, в 2025 году в Казани всего было зарегистрировано 11,4 тыс. новых семей. Это на 2,4% больше, чем годом ранее. За этой статистикой стоят не просто цифры, а реальные истории. Молодые люди осознанно выбирают путь семейной жизни, верят в ценность брака и строят планы на будущее», — отметила Студеникина.
По ее словам, в этом году сказать друг другу заветное «да» 8 июля решили более ста пар. Для многих молодоженов эта дата стала символом крепкой семьи и семейного счастья.
При этом торжественные церемонии пройдут не только в знаковых местах Казани — Центре семьи «Казан» и районных отделах ЗАГС, но и на уникальных культурных площадках города. Среди них уютный и поэтичный Музей Баратынского, колоритный Музей Горького и Шаляпина, а также Литературный музей Габдуллы Тукая.
«Мы продолжаемся в своих детях, внуках. И ничего ценнее этого нет».
К празднику присоединится и перинатальный центр при Городской клинической больнице № 7 имени Садыкова. Для будущих родителей здесь проведут день открытых дверей: гости смогут осмотреть палаты совместного пребывания матери и ребенка, познакомиться с условиями роддома и задать врачам интересующие вопросы.
Здесь же сотрудники Управления ЗАГС расскажут, какие документы нужны для получения свидетельства о рождении, объяснят порядок его оформления и познакомят родителей с сервисом регистрации рождения. «Такой формат позволяет будущим родителям заранее разобраться в бюрократических нюансах и избежать лишней суеты в первые недели после появления малыша», — подчеркнула Студеникина.
Кульминацией праздника станет церемония имянаречения. Родителям новорожденных торжественно вручат свидетельства о рождении — первые официальные документы их детей.
Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь заявил, что воспитывать подрастающее поколение в традиционных ценностях — одна из главных задач, которой нужно уделять внимание не только в День семьи, любви и верности, но и в другие дни.
В семье мы черпаем силы и энергию. Как только человек создает семью, его энергия удваивается. И с каждым рождением ребенка начинается совершенно другая жизнь. Мы продолжаемся в своих детях, внуках. И ничего ценнее этого нет.
«Крепкая семья и есть та самая живая история, которая продолжается из поколения в поколение».
В сквере имени Васильченко пройдет церемония чествования семейных пар-юбиляров. Здесь, под цветочной аркой соберутся те, кто своим примером доказывает: настоящая любовь с годами только крепнет. По словам главы Управления ЗАГСа Казани, чествовать будут «жемчужных» супругов, отметивших 30 лет совместной жизни, «фарфоровых» — 20 лет семейного пути — и золотых юбиляров, проживших рука об руку полвека.
Кульминацией праздника в городе станет торжественная церемония награждения трех семей в Национальном музее Татарстана. «Особенно символично, что слова признательности семьям с богатым жизненным и трудовым стажем прозвучат от молодежи — тех, кто только начинает свой путь в семейной жизни и общественной деятельности», — отметила Студеникина.
Кроме того, 13 супружеских пар Казани получат медаль «За любовь и верность». Эта почетная общественная награда предназначена для пар, которые состоят в зарегистрированном браке не менее 25 лет, показали пример крепких семейных устоев, основанных на любви, взаимоуважении и верности, воспитали детей достойными членами общества, своим трудом и образом жизни поддерживают традиционные семейные ценности.
Также в рамках празднования запланирована культурная программа от Дома Дружбы народов, подчеркивающая многообразие семейных ценностей и богатство традиций, объединяющих жителей республики.
«А особый штрих событию придаст иммерсивное представление, подготовленное специально для юбиляров Национальным музеем. Оно позволит парам по-новому взглянуть на историю и ощутить неразрывную связь времен. Ведь крепкая семья и есть та самая живая история, которая продолжается из поколения в поколение», — заключила глава ЗАГСа Казани.