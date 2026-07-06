Более 100 свадеб за один день: как в Казани отметят День семьи, любви и верности

«День семьи, любви и верности традиционно считается одной из самых желанных дат для вступления в брак. Напомню, в 2025 году в Казани всего было зарегистрировано 11,4 тыс. новых семей. Это на 2,4% больше, чем годом ранее. За этой статистикой стоят не просто цифры, а реальные истории. Молодые люди осознанно выбирают путь семейной жизни, верят в ценность брака и строят планы на будущее», — отметила Студеникина.