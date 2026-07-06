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Пермское отделение «Справедливой России» определилось с кандидатами в депутаты Госдумы

Делегаты съезда «Справедливой России» в Москве утвердили кандидатов от Пермского края, которые будут бороться на выборах в Госдуму. По одномандатному округу № 62 партия сделала ставку на депутата думы Осинского округа Армена Бежаняна, вступившего в ряды «эсеров» в минувшем июне. Господин Бежанян известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

Источник: Коммерсантъ

Делегаты съезда «Справедливой России» в Москве утвердили кандидатов от Пермского края, которые будут бороться на выборах в Госдуму. По одномандатному округу № 62 партия сделала ставку на депутата думы Осинского округа Армена Бежаняна, вступившего в ряды «эсеров» в минувшем июне. Господин Бежанян известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

В округе № 63 интересы партии будет представлять депутат регионального Законодательного собрания Андрей Кобелев. В 64-м — лидер региональной ячейки Вероника Куликова, в 65-м — преподаватель Пермского медуниверситета им. Е. А. Вагнера Юрий Уточкин.

Общефедеральную часть списка «Справедливой России» возглавил лидер организации, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

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