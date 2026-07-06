Пермское отделение «Справедливой России» определилось с кандидатами в депутаты Госдумы

Узнать больше по теме

Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны

Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.