В РПЦ предложили ввести раздельное обучение в средней школе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе для роста числа студенческих семей, а также институт помолвки предложил ввести в России председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов.
«Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По мнению священнослужителя, подобная мера поможет школьникам избежать «негативного опыта» и сосредоточиться на учебе.
«Если это сделать, — а опыт регионов, где это началось, Удмуртии, например, показывает положительный пример, — то в старших классах учеба становится основной. А после окончания школы они со свежими силами, соскучившись друг по другу, без негативного опыта, встречаются и создают студенческую семью», — считает Лукьянов.
Он также назвал полезным институт помолвки.
«Мне кажется, здесь институт помолвки будет очень хорошим, и он поможет более осознанно к этому подойти, более серьезно. Помолвка уже предполагает брак, а не сожительство», — подчеркнул Лукьянов.
Конференция в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялась в преддверии Всероссийского парада семьи в День семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается в России 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 200 городах России.