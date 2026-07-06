Как в столице советской химии ловили маньяка-оборотня

Пока сыщики искали след убийцы, стало известно о новом преступлении, по почерку очень похожем на ограбление сберкассы. Только случилось всё на этот раз не в Дзержинске, а в самом областном центре. В одном из горьковских парков нашли тело обнажённой женщины. Несчастную зарезали. Выяснилось, что убитую звали Елена Сорокина. Расправились с ней недалеко от дома. Соседи рассказали милиции: у женщины был любовник, и пара частенько ссорилась. По милицейской картотеке удалось установить: мужчина Сорокиной — ранее судимый за изнасилование 28-летний Пётр Накатов, проживающий в Дзержинске.