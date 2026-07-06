Как в столице советской химии ловили маньяка-оборотня

Кто бы мог подумать, что ударник коммунистического труда, кандидат в делегаты очередного XXV съезда КПСС и примерный семьянин может оказаться настоящим маньяком-убийцей, не уступающим по жестокости Джеку-потрошителю? Житель столицы советской химии города Дзержинска считал себя богом, но просил суд о пощаде… Подробности — в материале nn.aif.ru.
«Этих не убивал!».
В феврале 1975 года Дзержинск Горьковской области содрогнулся от новости: напали на сберегательную кассу, и вид места преступления поразил даже бывалых сотрудников. Об этой истории рассказывал фильм «Иван-потрошитель» (16+) криминального цикла телепрограмм «Следствие вели… с Леонидом Каневским» на НТВ.
Как следует из материалов уголовного дела, всё помещение сберкассы было в крови. На полу лежали два женских тела в разодранной одежде со связанными руками. Глаза жертв были завязаны шарфами, нижняя часть живота изрезана глубокими и длинными продольными ранами.
По версии следствия, нападение на сберкассу произошло в обеденный перерыв. Кто-то проник в помещение и под угрозой ножа ограбил сотрудниц учреждения, забрав у них нехитрые золотые украшения и личные деньги. Вдоволь покуражившись над беззащитными женщинами, преступник обчистил сейф, где было немного наличности и служебный револьвер системы «Наган».
Пока сыщики искали след убийцы, стало известно о новом преступлении, по почерку очень похожем на ограбление сберкассы. Только случилось всё на этот раз не в Дзержинске, а в самом областном центре. В одном из горьковских парков нашли тело обнажённой женщины. Несчастную зарезали. Выяснилось, что убитую звали Елена Сорокина. Расправились с ней недалеко от дома. Соседи рассказали милиции: у женщины был любовник, и пара частенько ссорилась. По милицейской картотеке удалось установить: мужчина Сорокиной — ранее судимый за изнасилование 28-летний Пётр Накатов, проживающий в Дзержинске.
По месту жительства Накатова обнаружить не удалось. Но в милицию позвонила соседка убитой Елены Сорокиной. Она сообщила: Пётр Накатов только что вышел из квартиры любовницы с большой спортивной сумкой в руках. Сыщики тут же выехали на место. Медлить было нельзя!
Накатова задержали. «В сумке обнаружили золотые украшения и ценные вещи из дома Елены Сорокиной. На первом же допросе Пётр признался: убил любовницу на почве ревности, а потом ограбил её квартиру», — рассказывал Юрий Цаплёнков, в 1970-е годы — инспектор управления уголовного розыска УВД Горьковского облисполкома.
Однако, когда следователи выложили перед Петром Накатовым фото убитых в сберкассе женщин, тот твёрдо ответил: «Этих не убивал!» И действительно, у мужчины на момент нападения было железное алиби. Позже Накатова осудили за убийство Елены Сорокиной на 12 лет лишения свободы.
Вооружён двумя револьверами.
Но кто же устроил кровавую бойню в сберегательной кассе?
В разгар следствия в милицию позвонила жительница Дзержинска Мария Топоркова. Она заявила, что знает, кто расправился с сотрудницами сберкассы. По словам свидетельницы, незадолго до того, как учреждение закрылось на обед, туда вошёл знакомый ей мужчина — 26-летний Иван Давыдов.
Сыщики стали наводить о Давыдове справки. Оказалось, он женат, возглавляет бригаду слесарей в одном из химических НИИ Дзержинска, ударник коммунистического труда, командир отряда народной дружины. Более того, Давыдов — один из кандидатов в делегаты грядущего XXV съезда КПСС в Москве! На таких людей равняться надо!
Просто так Давыдова задержать нельзя — разразится скандал. Тогда следствие пошло на хитрость. Под видом проверки батарей в квартиру к ударнику труда пришли оперативники. Их сразу удивило, что стены одной из комнат увешаны анатомическими плакатами. Зачем они бригадиру-слесарю?
На допросе Иван Давыдов объяснил: жена преподаёт в вузе анатомию, а плакаты её. Сам он в сберкассе в день нападения не был — готовился к докладу на работе. Версия начала рушиться. Давыдова с извинениями отпустили домой.
Сыщики ухватились за ещё одну зацепку в расследовании нападения на сберкассу. Несколько месяцев назад жестоко убили сотрудницу вооружённой охраны одного из предприятий Дзержинска Елену Морозову. Женщину обнаружили на месте преступления частично обнажённой. Смерть наступила от рубленных ран головы. Преступник снял с жертвы украшения и забрал с собой её служебный револьвер. Эксперты пришли к выводу: почерк преступления похож на двойное убийство в сберкассе. Получается, убийца вооружён двумя револьверами и очень опасен!
Но кровавый преступник не спешил использовать огнестрельное оружие, предпочитая нож. В парке культуры и отдыха Дзержинска вновь нашли тело женщины. Несчастную буквально изрезали ножом, оставив глубокий разрез внизу живота.
По городу химиков поползли слухи: в городе орудует маньяк. Одни утверждали: убийца — сошедший с ума врач-хирург, который кромсает жертв скальпелем, один в один Джек-потрошитель с берегов туманного Альбиона…
Жуткий дневник.
Тем не менее, украденный у убитой Елены Морозовой револьвер вскоре оказался в руках милиции. Его принёс в отделение житель Дзержинска. Он утверждал: оружие у Дома пионеров нашёл сын-школьник. Эксперты сделали вывод, что из револьвера не стреляли, отпечатков пальцев на нём тоже не было. Тупик?
Но сыщики не опускали рук и продолжали искать маньяка. И вот она, долгожданная зацепка: Елену Морозову убили по пути на работу. Место расправы хорошо просматривается с вышки охраны. Однако напарница Морозовой, стоявшая на вышке, утверждала, что в тот день ничего подозрительного не видела. Лжёт?
«Выяснилось, охрана часто нарушала порядок смены караула. Дежурившая на вышке делала запись в книге учёта, что смена сдана, и шла в штаб, — вспоминал в 1970-е годы прокурор-криминалист прокуратуры Горьковской области Владимир Донцов. — По пути передавала ключи сменщице. Это было нарушением правил, но так быстрее. Стало ясно: преступник знал об этом и понимал, что в момент убийства на вышке охраны никого не будет».
Сыщики поднялись на вышку и посмотрели, из окон каких окрестных зданий можно наблюдать за ходом смены караула. Оказалось, подойдёт административный корпус химического НИИ. Там работал ударник коммунистического труда Иван Давыдов. Перед которым милиция уже извинилась, прежде чем его отпустить…
Дома Давыдова не оказалась. Жена объяснила: муж ушёл на партийное собрание. В квартире устроили засаду. А пока ждали, в тайнике на книжной полке оперативники обнаружили дневник Ивана Давыдова с надписью на обложке: «Моей любимой дочери. Когда-нибудь она это прочтёт». Без ужаса читать дневник было невозможно…
Днём — партработа, вечером — убийство.
Домой Иван Давыдов вернулся через несколько часов. Жена в дверях крикнула: «Ваня, беги!» Но внизу, в подъезде, маньяка уже ждали милиционеры.
На допросах Давыдов начал издалека. Оказывается, первое убийство он совершил в начале 1970-х годов, когда вернулся из армии. Подкараулил незнакомую девушку за городом, забил лопатой и попытался изнасиловать. Не получилось. Тело закопал на колхозном поле. И тогда же сделал первую запись в своём жутком дневнике.
После армии Иван пошёл работать слесарем в химическое НИИ. Хорошо себя зарекомендовал на работе, вскоре избран комсоргом. Но тайная страсть к чужой крови не давала покоя. «Если соблюдать мелкие правила, можно нарушать большие. Я буду весь, как на ладони, со всеми этими лозунгами и принципами. У меня не будет алиби. Для таких как я, оно не требуется!» — писал маньяк в дневнике.
Днём Иван Давыдов вкалывал на работе, а вечерами убивал. На допросах потом он признался: его возбуждала кровь жертв. А жестоким он был намеренно, чтобы следствие подумало, что убийства совершает психически больной, обладающий недюжинной силой.
Проблемы с психикой у Давыдова реально обнаружились. Следствию он признался, что не раз мечтал зарезать жену и дочь, но его останавливала осторожность.
«Однако от мысли быть богом ещё никто не отказывался. Они слабы. А я силён. И так будет всегда», — писал в дневнике Давыдов.
Но маньяк просчитался. В декабре 1983 года Горьковский областной суд приговорил Ивана Давыдова к смертной казни. Все его прошения о помиловании были отклонены.