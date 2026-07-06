Стартовал совместный медиатур ТАСС и Синьхуа по Золотому кольцу

Торжественная церемония в честь запуска медиатура ТАСС и Синьхуа по Золотому кольцу состоялась в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в сквере перед зданием российского информационного агентства. Совместное путешествие представителей двух ведущих государственных информагентств России и Китая посвящено 70-летию сотрудничества, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Медиатур носит символическое название «Дорогами дружбы: сохраняя прошлое, стремясь в будущее». Представители двух агентств отправятся в поездку 14 июля. Она станет еще одним шагом не только в развитии давних взаимоотношений между двумя крупнейшими государственными информагентствами двух стран, но и важным этапом развития международного сотрудничества в новую эпоху. В ходе медиатура 25 российских и китайских журналистов посетят города Золотого кольца, среди них — Иваново, Владимир, Мстера и Муром.
Мероприятие открыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он поприветствовал собравшихся.
«К сегодняшнему важному событию мы шли планомерно 70 лет. Очень важно, что на встрече руководителей наших стран, Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, принимаются очень важные решения. В прошлом году была подписана Стратегия развития отношений между ТАСС и Синьхуа, а в этом году в мае подписан меморандум о ряде совместных акций, и сегодня дан старт медиатуру», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он также выразил уверенность, что поездка российских и китайских журналистов по городам Золотого кольца станет важным вкладом в развитие туризма в нашей стране и отметил, что китайские гости любят посещать Россию, где им всегда рады. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в своем выступлении напомнил, что взаимодействие двух агентств длится уже более 70 лет.
После церемонии участники приступили к осмотру фотовыставки ТАСС «Нерушимая дружба и стратегическое партнерство России и Китая в фотообъективе ТАСС», которая разместилась там же, в сквере у здания агентства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.