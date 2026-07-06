Стартовал совместный медиатур ТАСС и Синьхуа по Золотому кольцу

«К сегодняшнему важному событию мы шли планомерно 70 лет. Очень важно, что на встрече руководителей наших стран, Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, принимаются очень важные решения. В прошлом году была подписана Стратегия развития отношений между ТАСС и Синьхуа, а в этом году в мае подписан меморандум о ряде совместных акций, и сегодня дан старт медиатуру», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.