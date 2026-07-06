В Волгограде депутаты поддержали кандидатуру Мелкумова на пост председателя облкомЖКХ

Напомним, о назначении Александра Мелкумова врио председателя облкомЖКХ стало известно 2 июля. Руководитель сменил на этом посту Дмитрия Баранова, который был отстранён от должности решением губернатора Андрея Бочарова по итогу совещания, посвящённого коммунальным проблемам. Александр Мелкумов имеет опыт работы в системе ЖКХ и ранее возглавлял один из районных водоканалов.