ВСУ атаковали автобус под Белгородом: ранены шестеро, включая двух детей

У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое. У десятилетнего мальчика — минно-взрывная травма и акубаротравма. Пострадавшие находятся в детской областной клинической больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.