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ВСУ атаковали автобус под Белгородом: ранены шестеро, включая двух детей

Пассажирский автобус подвергся атаке ВСУ на дороге «Никольское — Таврово» в Белгородском округе Белгородской области. Пострадали шесть человек, включая двух детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Пассажирский автобус подвергся атаке ВСУ на дороге «Никольское — Таврово» в Белгородском округе Белгородской области. Пострадали шесть человек, включая двух детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое. У десятилетнего мальчика — минно-взрывная травма и акубаротравма. Пострадавшие находятся в детской областной клинической больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще троих раненых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Одна из пострадавших, которой бригада оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки отказалась.

Сегодня в результате детонации БПЛА на территории коммерческого предприятия в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области мирный житель скончался на месте, еще двое, в том числе боец самообороны, обратились в медицинское учреждение.

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