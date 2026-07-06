Ушла торговать ромашками и пропала: в Преголе нашли тело загадочно исчезнувшей калининградки

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, пенсионерка жила вдвоём с мужем в Центральном районе. Женщина следила за здоровьем, регулярно обследовалась у врачей. Вместе с супругом она ездила на дачу в Багратионовский район, там собирала ромашки и торговала ими на улице. Накануне исчезновения она также отправилась продавать цветы, но не вернулась.